Essay inziahsiak result puang

Govt Serchhip College-in India-in Zalenna a hmuh champha kum 75-na lawmna (Azadi ka Amrut Mahotsav) kal zela an zirlaite tana English-a essay inziahsiak an buatsaih result an puang.

“Right and Responsibilities of the Citizens” tih thupui hmanga Essay inziahsiakah hian F.Lawmsangkima, III Semester BA chu pakhatna niin, pawisafai ₹2,000/- leh thuziak a dawng a, pahnihna chu PC Malsawmzeli, I Semester BSc niin pawisafai ₹1,000/- leh thuziak a dawng a, VL Hruaitluangi Sailo, III Semester BSc chuan lawmman pathumna dawngin, pawisafai ₹500/- leh thuziak a dawng bawk.

He intihsiakna result hi online-a puan chhuah a ni a, lawmman dawngtute hian Dr.Zarzosanga hnenah an lawmman dawnte lam tur a ni.