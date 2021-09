Fisheries Department leh Central YMA-in thawhhona thuthlung an ziak

Nimin khan Mizoram chhunga luidung nungchate ṭha zawk leh awmze nei zawka humhalh a nih theihna turin Fisheries Department leh Central YMA-ten Fisheries Minister K.Lalrinliana pisa-ah Thawhhona Thuthlung an ziak a, he Thawhhona Thuthlung hi kum hnih chhung atan a ni a, a ṭul anga pawhsei a ni ang.

He thuthlung hian behchhan pathum a nei a, chungte chu- The Mizoram Fisheries (Amendment) Act, 2016; The Mizoram Fisheries Rules, 2019 leh The Fisheries Conservator Reward Scheme 2019 te a ni a. First Party-ah Fisheries Department aiawhin F. Vanlallawma, Director, Department of Fisheries leh Second Party-ah CYMA aiawhin Vanlalruata, President, CYMA ten an ziak a, Witness-ah Laltleipuii, Jt. Director, Department of Fisheries, Prof. Lalnuntluanga, General Secretary, CYMA-ten an ziak bawk a ni.

Minister K.Lalrinliana chuan thu sawiin, kum tam tak chhung Zorama luidung hmung hrang hrangah YMA leh khawtlang ang pawhin humhalh hna hi nimin thlengin lo kalpui a ni tawh a, heng lui humhalh leh a chhunga chengte venhim hna thawk tur hian Fisheries Department-a thawk mi 188-te pawhin an phak tawkin an kalpui ve reng a. Amaherawhchu, venhim leh thildang atan work force mamawhna a nasa a, YMA te hi nungcha humhalhna kawngah nasa taka pawl anga hna lo thawk tawh an nih angin sawrkar chuan Thawhhona Thuthlung hi vawiin ni ah a ziahpui ta a ni, a ti a. Minister chuan The Mizoram Fisheries (Amendment) Act, 2016; The Mizoram Fisheries Rules, 2019 leh The Fisheries Conservator Reward Scheme 2019 huam chhunga thawhhona chuan ram ei leh bar intodelh kawngah sulsutu a ni thei a, hun bi nei leh dan leh dun kalphung mumal taka luidung nungchate kan enkawl chuan mimal leh sawrkar pawhin a nei dawn a ni, tiin a sawi bawk a ni.

Thawhhona Thuthlung a inziak angin – luidung nungchate man theihna pêkchhuah chungchangah YMA leh Fisheries Department te a ṭul angin inbiakrawn ṭhin a ni ang a, dân lova luidung nungcha mantute man chhuah kawngah YMA-in Department a pui ṭhin ang a, luidung humhalh ṭhaten YMA hriatpuina thil telin Department-ah lawmman an dil thei ang a, luiding humhalh ṭhate inelna branch level-ah YMA-in a buatsaih ṭhin dawn a ni.

He hun hi Laldawngliana, Secretary, Fisheries Department chuan a kaihruai a, F.Vanlallawma, Director Fisheries Department leh Vanlalruata, President CYMA ten luidung nungchate humhalh ṭulzia an sawi a, C.Lalrosanga, Joint Secretary-in lawmthu sawiin he hun hi a khar a ni