Health Minister-hovin hri kaite enkawl dan chungchang sawiho

Nimin (10.9.2021) khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana hovin DHME Conference Hall, MINECO-ah Mizorama Covid-19 hri kaite enkawl dan chungchang sawiho a ni a, he hunah MOT Chairman Dr. ZR Thiamsanga, MLA, Health department hotu pawimawhte bakah ZMC-a damlo enkawltu daktawr te, Indian Medical Association, Non-Government Hospital Association of Mizoram, Association of Physicians leh Aizawl Civil Hospital aiawhte an tel a ni.

Health Minister chuan Mizoramah Covid-19 hri kai an la pun belh zel tih sawiin, an tum ber leh sawrkar laipui pawhin a tehna pawimawh ber pakhat chu hri kai zinga nunna hlu tak chân (case fatality rate) tam leh tam loh a ni a, hetih kawngah hian Pathian khawngaihna vâng leh zavaia ṭanrual vangin a tiṭha berte zingah kan la tel a, damlote nunna chhan tura thawkrim zawng zawngte tha thlah lova ṭang fan fan turin a ngen a ni.

Meeting-ah hian khawvel hmun hrang hranga Covid-19 hri kaite an enkawl dan sawiho a ni a, Mizorama damlote enkawl dan pawh sawrkar laipuiin inkahhruaina a duan zawm a nih bakah kan tana ṭha thei tur ang berin a ṭul anga her rem hret hret zel ṭhin a nih thute sawi a ni a, hri kaite enkawlna atana mamawh damdawi ṭhate chatlak lova kawl reng a nih theih dan turte sawiho a ni bawk.

ZMC-a ICU khum indaih lohna phuhru turin Civil Hospital Aizawlah, ICU khum 10 ruahman a ni a, nimin khan company technician-ten oxygen line-te an endik fel chuan hman nghal thuai theih a ni dawn a ni.

Home Isolation-a inenkawlte leh CCC leh CCCC-a inenkawlte chu uluk taka mahni inchik reng tur leh harsatna an neih chuan a rang thei ang bera daktawrte hnena in-report ṭhin tura an duh thu uar taka sawi a ni a, damloten harsatna an tawh veleh zep lova an in-report a, enkawlna pêk hma hi nunna chhan nan a pawimawh em em tih an sawi a ni.