House-ah Assam ram chhunga Mizo khual zinte harsatna tawh chungchang sawi chhuak

Congress Legislature Party Leader Zodintluanga chuan nimin (8.9.2021) Assembly Session-ah Special Mention hun hmangin Assam ram chhunga Mizo khualzinte harsatna tawh chungchang a sawi.

Thlahlui ni 17 khan Bilkhawthlir Bus neitu F.Lalrotluanga Bus-ah Assam Police-ten heroin an man nia sawiin, Silchar jail-ah a tang mek a ti a, amah hi drugs nena inhnamhnawih ngailo niin amah hrechiangtute’n sawi a, a motor-ah a hmuh loh laia Drugs dah ruin, Assam Police-ten an man a ni a ti.

July ni 26-a Assam Police-te nena inkah hnu lawkah Assam sawrkar chuan Mizoram aṭanga Assam-a lirthei lut reng reng chu uluk taka endik zel tur a nih thu a chhuah a, khualzin pawisawilote zahawmna leh zalenna tiderthawng zawnga hetianga hmalakna Assam sawrkarin Mizo khualzinte laka a nei chu ngaih thutak hle tur nia a hriat thu a sawi a. Hemi chungchang hi state sawrkarin central-ah thlen tura an duh thu sawiin, High Court emaw, a ṭul a nih chuan Supreme Court thlenga zualkona tur nia an hriat thu a sawi.

Hemi chungchang hi House Leader Zoramthanga chuan sawi belhin, F.Lalrotluanga chu heroin phur chi a nih loh thu sawiin, kuhva ro phurhtirtu emaw, Assam Police-ten emaw an dahsak nia a rinthu a sawi a, case an siamsak chungchangah complaint an thehlut a, theihtawp an chhuahpui tih a sawi a. Assam sawrkarin July ni 29-ah Mizoram chhunga zin a himlo tih thuchhuah leh Mizoram aṭanga lirthei kal thla check zel tur tih chu Mizoram sawrkarin duh loin July ni 30-ah Ministry of Home Affairs ah ziaka thlenin sut tur turin an ngen a, September ni 5 ah Travel Advisory sutna thuchhuah a siama, motor check na order sutna erawh a la chhuah loh avangin Mizoram sawrkar in vawi 3 lai Assam sawrkar hnenah sut tura ngenna a thawn tih a sawi bawk.

House Leader chuan Assam sawrkar chu lirthei awm zawng zawng an check vek bik tawh lo tih sawiin official order sutna a awm vat theih nan hma an la tih a sawi bawk.