Hri kai mi 7 hmuh chhuah thar an awm

Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah an pung zel a, nimin khan hri kai thar mi 7 hmuh belh leh an ni a, nimina hmuh belhte hi niminpiaha Serchhip Tuikhuah Venga hri kai hmuhchhuah chhung zinga mi 2 chuan hri an kai tih hmuh belh a ni a, hei bakah hian Serchhip P&E Veng-ah mi 2 leh Bazar Vengah mi pakhat, dam lohna nei, inrinhlelh vanga in-test-tirte chuan hri an kai tih hmuh chhuah a ni a, heng mite hi an hri kaina chhui zui ngai an ni a, nimin khan Thenzawl-ah mi 2 hmuh belh a ni bawk a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuh-chhuah chu mi 1040 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hri kai mahni in lama inenkawl mi 7-te chu chhuahtir an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai enkawl dam tawh hi mi 950 an awm ta a, hri kai enkawl mek mi 87 an la awm a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.