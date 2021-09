Insawiselna neilo zingah Covid-19 vanga thi awm nual tawh:ZMC

Inrinni khan Health Minister Dr. R.Lalthangliana hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah Health Department hotuten Covid-19 hrileng dona kawnga hma an lak dan an thlirho a, meeting-ah hian hrisel ṭha tak tak, insawiselna nei miah lo nunna chân an awm nual tawh tih ZMC hotute chuan sawiin, hei hi a chhan ni bera lang chu Covid-19 hi virus thar a nih vangin kan taksaa raldotute hian an la hmelhriat loh avangin lo beih dan tawk tur an hre ṭhin lova, mitinin he virus kan dolêt dan hi a inang lo ṭhin a, mi ṭhenkhatah chuan nasa leh lutuk tak maia he virus hi taksa raldo khawlten an lo beih avangin taksa peng pawimawh dang (vital organs)-ten a tawrh phah ṭhin a, hei hi mi ṭhenkhat chuan an tuar zo lo ṭhin a ni, an ti.

Meetingah hian Covid-19 hripui leng dona atana thawktute mamawh hmanrua leh damdawi dinhmun a ṭhat thu tarlan a ni a, PPE kit bik chu nitin 400 vel hmang ral anga chawhrual niin, tunah hian ni 4 chhung daih chiah a awm tawh a, Commerce & Industries hmalaknain tualchhunga PPE ṭhui engemawzat hmuh belh thuai a nih dawn vangin a thlaphanawm loh a ngaih a ni. N95 mask pawh nitin 400 vel hman ral anga chawhrual niin, tunah hian thla 2 daih a la awm a, 3-layer mask hi nitin 700 vel hman ral niin, thla 10 daih a la awm a, kutkawr (gloves) hi nitin 920 vel hman ral niin, thla 9 daih a la awm a, hand sanitizer hi ni 100 daih la awmin, Sodium Hypochloride pawh thla 1 daih a la awm a ni. Viral Transport Medium (VTM) hi nitin 1500 vel hman anga chawhrual niin, thla 6 daih a la awm a, Rapid Antigen test kit hi nitin 12,000 hman ral anga chhutin thla 1 daih a la awm bawk a ni. Rotary Club kaltlangin oxygen concentrator engemawzat dawn a nih tur thu tarlan a ni bawk.

Thawktu indaihlohna, a bik takin specialist daktawrah a manganthlak thu meeting-ah hian tarlan a ni a, an hlawh tur ruahman sa vek pawh ni mahse a thawk thei tur qualified daktawr an awm meuh loh avangin a buaithlak hle tih tarlan a ni a. Dedicated COVID Hospital-Zoram Medical College tawt lutuk chhawk zangkhai tura ruahman khum 50 awmna MRB DCHC, MINECO leh khum 40 awmna Kulikawn Hospital DCHC chu a khat deuh reng tih tarlan niin, a mamawhtu takten enkawlna ṭha an chan theih nan DCHC-ah hian symptom nei nasate tih loh chu admit loh nise an duh thu leh Covid-19 positive-te pawhin hei hi hrethiam se an duh thu tarlan a ni a, ZMC chu August thla laihawl vela an ziaawm viau hnuah tunhnai kar hnih chhung vel aṭangin damlo admit an pung nasa leh hle a, COVID ward leh ICU pawh an khat leh deuh reng tawh tih tarlan a ni bawk.

Health department hotute ṭhukhawm chuan Covid-19 hriin nasa takin mipuite rilru leh ngaihtuahna a nghawng a ni tih sawiin, hri kai leh hri kailo zingah pawh Covid-19 vanga rilru lama harsatna neite chuan inthlahrung hauh lovin mental health specialist-te be ṭhin turin an ngen a, District tinah heng mithiamte hi an awm vek a ni tih an sawi a ni.

Covid-19 third wave lo thleng thei chungchangah sawrkar inpuahchah dan report ngaihthlak a ni a, District tinah Child-friendly COVID Care Centre siam turin chak taka hma lak reng a nih thu tarlan niin, uar zawka inzirtirna (awareness campaign) kalpui turin ruahmanna kalpui a nih thu leh sawrkar laipui aṭanga tih tur an rawn tukte pawh chak taka bawhzui zel a nih thu tarlan a ni.

Sample Test runpui (Mass Test) hi State IDSP hmalaknain July ni 20 aṭang khan khua/veng 79 ah neih tawh niin, sample 1,02,397 test zingah Covid-19 positive mi 3074 hmuhchhuah an ni tawh a, a ṭul angin sample test runpui hi kalpui chhunzawm zel tum a ni.