Kawng siam nan a theih anga tam RCC hman tum zel a ni:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan fur ruahtui tamna Mizoram kawng chu hmundang aiin a chhe chak a, kawng siam nan a theih anga tam RCC hman tum zel a ni a ti.

Nimin session-a zawhna chhangin Chief Minister chuan Mizoram hmun hrang hranga kawngchhia chu fur ruahtui tam laiin ṭha taka siam turin hmalak chak a harsa tih a sawi a, Mizoram chu ruahtuiin a duh avang leh kawng siamna tur hmanrua pawh ruahtuiin a chiah chuan a chhe chak tih a sawi a, bitumen kawng leh fur ruahtui intawng chu kawng chhiat chakna chhan a ni a ti a, hmun tam taka leimin pawhin kawng a tichhe zual a ti bawk.

Kawng siam a chak theih loh chhanah fur ruahtui mai bakah sanction hmuh tlai a awm ṭhin chu a ni a ti a, contractor-te tan bungraw lakluh a harsa ṭhin a, hripui len lai hian thawktu inhmuh zawh lohte chu kawng siam muan chhan a ni a ti bawk.

Zawhna dang chhangin, House Leader chuan KMTTP compensation Mizoram square kilometre aia zau anga claim chungchangah fello lai a awm a nih chuan an lo enzui tur thu a sawi a, Diltlang kawng BRTF-in an enkawl kawng chu siamṭhat theih turin an lo enzui tur thu a sawi a, fur lai chuan kawng chu duhthusam a ni theilo tih sawiin, Mizoram kawng chu hmun ṭhenkhatah chhe mahse kawng ṭha hmuh tur a tam a, Hrangchalkawn – Lawngtlai lam BRTF-in theihtawpa an thawh chak theih nan hma an lo lak tur thu a sawi.

Chief Minister chuan ramri bulah kawng siam zel a ni tih a sawi bawk a, ramri bula inkalpawhna chu a pawimawh vangin theihtawpa chaka hmalak mek a ni a ti.