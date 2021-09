Khawzawl town pum restricted area-ah puang

Khawzawl Town chhungah tun hnai ni 5 chhunga Covid-19 positive case 55 hmuhchhuah a nih hnuah hrileng darh zel tur venna atan Khawzawl District Bawrhsap CC Lalchhuangkima chuan Khawzawl Town pumpui chu nizan dar 7 aṭanga September ni 8, 2021 zan dar 7 thleng hmun khuahkhirh bik ‘Restricted Area’ ah a puang.

Restricted Area-a puan hun chhung hian tumahin mahni in/compound an chhuahsan tur a ni lo a, lirthei hmanga veivah pawh khap a ni tih tarlan a ni a, Village Level Task Force (VLTF) hnena hriattir hmasa lo leh an remtihna lovin Restricted Area-ah tumah an lutin an chhuak tur a ni lo, tiin, hei hian state pawn leh Mizoram chhung hmun dang aṭanga kalte a huam tih sawiin, Magistrate Duty, Zonal Officer, Medical duty, Security duty, VLTF leh Essential service-te bakah restricted Area paltlang tur motor leh mihringte a huam lo tih a tarlang a, Sumdawnna hmun, Zirna in, Biakin, Bank leh Office-te chu khar tur a nih thu a tarlang a, ei leh in leh nitin mamawh chungchanga harsatna nei an awm loh nan VLTF-te chu uluk taka an veng chhung vil tura tih an ni.