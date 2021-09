Kolasib-ah Ganja Kg. 3.800 leh a neitua puh hnamdang pali man

Nimin (9.9.2021) khan Kolasib Sub-Hqrs YMA hnuaia Ruihhlo Do Volunteer chuan an thudawn bawhzuiin Kolasib Vengthar huamchhunga NH-54-ah phai lam aṭanga lo kal lirthei pakhat aṭangin Ganja Kg 3 leh gram 800-a rit an man a, Ganja leh a neitua puh hnamdang palite chu Kolasib Excise & Narcotics Department hotute kutah hlan an ni.

Kolasib Sub-Hqrs YMA hnuaia Ruihhlo Do Volunteer hian an thudawn bawhzuiin, Bhaga aṭanga lo chho lirthei pakhat chu Kolasib Vengthar kawngpuiah lo tidingin an enfiah a, he lirthei hian Bhaga aṭangin Balu leh Alu bag khat a phur a, Alu bag hnuai aṭang hian Ganja Kg 3 leh gram 800 a rit, polythene duma infûn an man a, Ganja neitu nia puh hnamdang mi pali an man tel nghal a, an mi mante hi Rafik Uddin (driver), Bhaga; Rahul Alom, Bhaga; Babul Hussein, Bhaga Samasawranpur leh SohitLaskar, Bhaga Chandigarh-te niin, Ruihhlo Do Volunteer hian an mi mante leh Ganja hi Kolasib Excise & Narcotics Department hotute kutah an hlan nghal a ni.