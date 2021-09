Kum 18 chung lam Covid-19 hri danna la tawh zaa 53.54

Mizorama kum 18 chin chunglam awmzat zahve aia tamin hri danna an la kim tawh a, hri danna la kim tawhte hi la thei za zela 53.54 an tling tawh a ni.



Covid-19 hri danna hi Inrinni (25.9.2021) thleng khana vaiin dose 10,92,018 pek chhuah a ni tawh a. Hri danna dose hmasa dawng hi mi 6,76,998 an ni a. Mizoramah hian kum 18 chin chunglam mi 7,75,106 awm anga chhutin za zela 87.34 chuan hri danna dose hmasa hi an la tawh tihna a ni a. Dose 2-na nena hri danna la kim tawh hi mi 4,15,020 an awm a, chu chu kum 18 chin chunglam mihring awm zat atanga chhutin za zela 53.54 a ni.