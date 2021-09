Kumin US Open hmeichhe singles final-ah tleirawl pahnih inhmachhawn dawn

Kumin US Open hmeichhe singles final-ah chuan Canadian tleirawl pahnih Leylah Fernandez leh British tleirawl, Emma Raducan-te an inhmachhawn dawn.

Thawhṭannia kum 19 tling tur, Fernandez hian semi-final-ah Second seed Aryna Sabalenka chu 7-6 (7-3), 4-6, 6-4-in a hneh a, World number 73, Fernandez hian final a thlenna tur kawngah hian Champion lai Naomi Osaka leh fifth seed Elina Svitolina-te a hneh nghe nghe a, hei hi Grand Slam final a khelh hmasakna ber tur a ni.

Hetihlai hian final-a a hmachhawn tur kum 17 mi, Raducan hian US Open-ah history thar siamin, qualifier zinga Grand Slam final thleng hmasa ber niin, tun ṭum hi US Open a khelh vawi khatna a ni bawk a, kum 44 chhunga British hmeichhe zinga major singles final thleng leh thei hmasa ber a ni bawk a, Raducanu hian final thleng tur hian Greek 17th seed Maria Sakkari chu 6-1, 6-4-in a hneh a, kum 17 hnua Grand Slam final thleng thei naupang ber a ni a, kum 2004 khan Maria Sharapova chuan kum 17 mi niin, Wimbledon final-ah hnehna a chang a, khami hnua Grand Slam final thleng leh thei naupang ber chu Raducanu hi a ni ta a ni.

Hetih rual hian 1999 US Open-a kum 17 mi, Serena Williams leh kum 18 mi, Martina Hingis-ten final an khelh hnua Grand Slam final-a tleirawl (teenager) inhmachhawn leh hmasak berna tur niin, kum 1968-a Open Era kalpui a nih hnua teenager final vawi riatna tur niin, unseeded player ve ve-in final an khelh hmasakna ber tur a ni bawk.

US Open hmeichhe singles final hi naktuk, Inrinniah hian khelh a ni ang.