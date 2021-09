Lungleia RT-PCR bun tuma hmalakna a hmunah Sub-Hqrs. YMA-in enfiah

Chhimbial mipui tana Lungleia RT-PCR khawl bun a nih theih nan leh Tourist Lodge Lunglei Zotlanga bun tura tih chu engtinnge sawrkarin hma a lak tih enfiahin nimin khan Sub.Hqrs. YMA chuan an President Lalrotluanga hovin SEC member-ten a hmun an tlawh.

Sub-Hqrs. YMA-in a hmun an tlawh lai hian sawrkar lam chuan RT-PCR dahna tur pindan siamremin pindan bang ṭhenkhatte vuak ṭhiah a ni a, thawktuten an sawi danin he hmun aṭanga thli luanna tur lamah leh a panna kawngah duhthu sam lo deuh harsatna a awm a, heng hi a kaihhnawih PHE leh PWD lamah thlen tura hrilhin, YMA pawhin a ṭul anga lo bawhzuipui an inhuam thu an hrilh.

YMA chuan RT-PCR hi hman theih ngei an duh a, a ṭul anga sawrkar hmalak dan ngaihchan zel an tum tih Zothanzuala, Secretary, Sub Hqrs. YMA chuan a sawi a, hemi kaihhnawihah hian YMA chuan vawiin hian All NGO meeting a ko a a ni.