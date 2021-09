Mimal anga indem chi a ni lo:MNF

Rorellai MNF Party chuan Covid19 hri kai an kiam thei lo chu mimal anga indem chi a ni lo, an ti.



He thu hi Inrinni (25.9.2021) khan thuchhuah siama sawiin, MNF Gen. Hqrs. Media & Publicity Dept. chuan nimina Mizoram Pradesh Congress Committee-in thuchhuah siama Health Minister Dr. R. Lalthangliana leh MOT Chairman Dr. ZR. Thiamsanga-te hripui do kawngah an hlawhchham ni a puha bang tura an duh thu an sawi chu Politics-a inerna leh initsikna vang chauhah an ngai tih an sawi.



MNF Gen. Hqrs. thuchhuah chuan Covid-19 hripui Mizorama la kiang mai thei lo chu Health Minister leh MOT Chairman tepawhin an mawhphurhna a nih hriain hripui lo luh hma aṭang tawhin a lo invenlawk dan turte ngaihtuahin theihtawpin hma an la bang lova; vawiin thlengin an la chawl hman lo va ni, an ti a. Covid do danah hian anmahni pahnih emaw mimal ngaihdana hmala mai thin an ni lo a, Kohhran, NGO, Local Council zawng zawng aiawh leh a rawn awm mi te rawna inkokhawmin an thlirho thin a, ngaihdan leh thatura ngaihte sawihoin, hmalak zel dan turah rorel thutlukna an nei thin a, political party zawng zawng aiawh kohtel chang pawh a awm thin, an ti a. Congress party hian hripui hi politics khelh nan lo hmang tawh lo se, tangruala do tlang turin MNF chuan mitin a sawm zawk a ni tih lo hria se, an ti.



Congress Party-ten Covid do hlawhchhamah puha, Health Mnister leh MOT Chairman-ten sumdawnna tur building thar sak lama hlawhtlingah an puh chungchang pawh sawilangin MNF chuan, politics-a ankhingpuite an beih thinna an ze tenawm tak an la paih loh zia an rawn lantirnaah an ngai tih an thuchhuahah chuan an tarlang a ni.