Mizo chhungkaw 20-te ram enkawl Assam sawrkarin a luah luihsak:Home Minister

Home Minister Lalchamliana chuan Kolasib district-a leilet leh huan atana Mizo chhungkaw 20-te’n an enkawl ram chu Assam sawrkarin a luah luihsak thu tun hnai khan Assembly a hrilh.



Congress member Lalrindika Ralte zawhna ziaka chhangin Lalchamliana chuan Vairengte rama Aitlang-ah chhungkaw 10-te enkawl ram chu Assam Police-te’n an luahsak mek thu a sawi a. An ram luahsak an nih avangin heng chhungkuate hian zangnadawmna an la dil lo niin a sawi a, an ram awmna hi Mizoram leh Assam-in an ram chhung ni a an sawi leh inchuh hmuna awm a ni a ti a. A ram neitu diktakte hnena ram hi pelet leh tur chuan ramri buai leh ram chin inchuhna hi chinfel phawt a ngai a ni a ti.



Ramri a boruak sosang tireh tur hian Union Home secretary kaihhruaina hnuaiah Mizoram leh Assam chief secretary-te New Delhi-ah an inbiak tawh thu leh Mizoram home minister leh Assam border protection and development minister-te kaihhruaiin Aizawla inbiak a nih tawh bawk thu a sawi a. State pahnihte hian an ram chhung luahsakah an inpuhtawn a, ramri buaina hi hun rei tak atanga lo awm tawh anih avangin rei lote chhunga chinfel thuai theih a nih loh thu a sawi bawk.



Hemi hma hian Lalchhuanthanga zawhna ziaka chhangin home minister chuan Mizoram chhung Aitlang leh Buarchep-a Assam police inkulhte chu sawrkar chuan nawr chhuah a tum thu a sawi a. Tun dinhmunah erawh chuan tharum thawha nawr rup rup a remchan rih loh avangin nawr chhuah an la ni lo a ni, a ti.