Mizo nula thih dan chhui chiang turin President leh Governor hnenah ngenna thehlût

Lunglei South bialtu MLA Dr. K. Pachhunga chuan a bialchhung, Lunglawn nula Jones. C.Malsawmkimi Assam Riffle Medical Attendant, Shukhovi – Dimapur bul Nagaland-a a thih dan chungchang chhuichiang tur leh a tul anga hma la turin President leh Governor hnenah lehkha a thehlut.

Thulakna tarlan danin, Jones.C.Malsawmkimi hi September ni 1-a a duty zo tlai dar 5 vela camp pâwna thil lei tura chhuak chu, Camp-ah a lo let tak mai loh avangin zawn nghal a ni a. Vanduaithlak takin a ruang hi ni 3 tlai dar 5-ah hmuh a ni.

A thih dan chungchang hi chhui mek a ni chungin chak zawka inquiry lak a nih theih nan Dr.K.Pachhunga hian President hnenah lehkha a thawn a ni.

Jones-i boral thuah hian Nagaland Police-te hian rinhlelh thuah man an nei a, an mi mante hian insawi thiam nan, Drug overdose angin an sawi a, nula fel tak, ruihhlo ti ngailo a ni a, misual kut tuar zawk niin a lang a. Hei vang hian a case hi uluk taka chhui a, diknain ro a rel theih nan te, Mizoram pawna Mizo himna te, a bikin Mizo hmeichhiate India ram chhunga an him theih nan leh rorelna dik pek a nih ngei theih nan thuneitu sangah thlen a ni.