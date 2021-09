Mizoram chhunga kawngpui siam mekte chungchang sawiho

Nimin (21.9.2021) chhun khan NH44A, NH102B, NH6, NH54 hna kal mek chungchang a hmalakna sawihoin Er. H. Lalzirliana, Vice Chairman Road & Infrastructure Development Board Office chamber-ah RIDB Members, PWD hotute leh Road Construction Company-te an ṭhukhawm.

He meeting ah hian NH 44A hmalakna kal mek chungchang sawiho a ni a. Revised Estimate Ministry of Road Transport and Highways a kum 2 lai tang tawh chu chinfel thuai a nih theihnan hmalakna chak taka kalpui tura ruahmanna siam a ni a. Working Season hmasa leh bera zo fel thei tura hmalak ho dan tur an sawi ho a ni.

Tun dinhmun ah NH44A, Dapchhuah atanga Dampui inkar kawng siam mek chu fur ruahtui vangin kaltlang a harsa a. Hetih hun chhung atana inkalpawhna tur atan Dapchhuah atanga Dampui Diversion Road chu Board meeting chuan cheithat hna thawh thuai nise tiin a rel bawk.

Kawngpui siam hnathawh mek hrang hrang – NH54 (Aizawl to Tuipang), NH6 (Selling – Dulte – Champhai), NH102B (Keifang to Tuivai), Lunglei to Tlabung road, Vairengte to Sairang, Muallungthu to Sihhmui leh Aizawl Bypass road tur hmalakna chungchang NHIDCL hotute nen sawi ho nghal a ni bawk a, kan ram leilung awmdante zirchiang a, ṭha taka hnathawk turin meeting chuan a ngen a ni.

Mizoram chhunga National Highway hrang hrang siam hna thawk mektu Construction Company-te chu chak tak leh dik taka hna kalpui zel turin Board Meeting chuan a hriattir a, Board Meeting chuan heng kawngpui siam hna thawk mek company-te chu an hnathawh mekah a ṭul angin Board leh Department pawhin an enzui reng tur thu an hriattir bawk.

Heng Infrastructure hrang hrangte hi Mizoram tan leh Mizo mipuite tana rohlu tur a nih avangin a ṭha thei ang bera buatsaih chu a siamtu Company-te tihtur a nih thu Board meeting chuan a hriattir bawk a ni.

He meeting ah hian Road & Infrastructure Development Board member te bakah, E in C, Public Works Department Govt of Mizoram leh PWD department hotu pawimawh tak tak te, NHIDCL leh Ratna Infrastructure hotu pawimawh te an tel a ni.