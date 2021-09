MSHCS policy period kum chanve chhung atan pawtsei

Thawhlehni (28.9.2021) khan Chief Minister Zoramthanga hovin Mizoram State Health Care Society (MSHCS) Governing Body meeting vawi 25-na chu CM Conference Hall-ah neih a ni a, hetah hian MSHCS policy period chu kum chanve chhung atan pawhsei nise an ti.

He meeting-ah hian MSHCS policy period chungchang sawiho a ni a, inenkawlna sum bill pek chungchangah a awlsam zawk nan MSGCS leh RSBY leh a thlakna AB PM-JAY chu policy period inang a kalpui ṭhin niin, October aṭanga a kum leh September thleng, thla 12 chhung period a ni ṭhin a, tun hnaiah sawrkar laipuiin AB PM-JAY policy period chu sawrkar kum chhiar dan angin April aṭanga a kum leh March thla thleng turin a thlak ta a, hemi a nih avang hian MSHCS policy period pawh AB PM-JAY nena inzul turin, tuna hman mek chu kum chanve chhung atan pawhsei ni se tiin an rel a. Kum chanve chhung – October 2021 atanga March 2022 thleng tuna policy hman mek chu pawtsei a, member lo ni tawh/ lo in enroll tawh tan kum khat atan ni lovin kum chanve tan premium pek ni se tiin rel a ni a, lo la inziaklut ve lo tan pawh inziahluh theih nan ruahmanna siam an rel. Hripui leng avanga ngawrh taka enrollment kalpui chungchang harsatna te pawh sawiho niin, hemi chungchangah hian him zawka ruahmanna siam ngaihtuah ni se tih a ni

Meeting-ah hian Governing Body permanent member atan Planning and Programme Implementation Department Secretary leh Principal Adviser te chu lak ni se tiin an rel bawk.

Health & Family Welfare Minister Dr. R. Lalthangliana, Health & Family Welfare Development Board Vice-Chairman Chairmam Dr. Z.R. Thiamsanga, Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo, Health Secretary R. Lalramnghaka, Programme Implementation Department Secretary Lalmalsawma Pachuau leh member dangte an tel a ni.