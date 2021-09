NE-a Agriculture tihhmasawnna kawnga hmalak chungchang sawiho

India hmarchhak state-a Agriculture tihhmasawn kawnga hmalak chungchang-ah Thawhlehni khan DoNER Minister G.Kishan Reddy hovin India hmar-chhak state Chief Minister-te leh an aiawhte chuan virtual meeting an nei a, Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar chuan telpuiin, Mizoram Chief Minister Zoramthanga leh Agriculture Minister C.Lalrinsanga pawh an tel a ni.

He meeting-ah hian sawrkar laipuia Agriculture and Farmer’s Welfare Department aṭanga zaa10, GBS ṭangkai thei bera hman chungchang te, bamboo leh oil palm development chung-chang te, horticulture leh organic farming tihhmasawn leh hmasawnna ruangam pawimawh tak takte sawiho a ni a, DoNER Minister chuan rualkhai zawka state-te’n DoNER kaltlanga ṭanpuina an hmuh theih nan hmalak a ṭul thu leh ṭanrual a pawimawh thu a sawi a, tun hnaia National Mission on Edible Oils – Oil Palm kalpui tura sawrkar laipuiin ruahman-na a siam chu a hlawhtlin theih nan India hmarchhak state-te an pawimawh thu sawiin, Mizoram chu Oil Palm chin kawngah sulhnu tha tak lo nei tawh, state dangte tan pawh entawn-tlak a nih thu a sawi bawk.

Chief Minister Zoram-thanga chuan hmarchhak state-te tan NEC leh DoNER a sum dah chu beitham a tih thu leh, hemi aṭanga state tinten an dawn chu an mamawh hmasawn-na thlen tur atan duhkhawp a tlin loh thu sawiin, ennawn ṭul a tih thu a thlen a, 10% GBS aṭanga tlangram state-a hmasawnna ruhrel siam ṭul a tih hrang hrang a sawi bawk.