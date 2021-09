Niminah Serchhip District-ah hri kai 12 hmuh belh; pakhat boral

Nimin (12.09.2021) khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai 12 hmuh belh leh niin, hrikai enkawl lai boral pakhat a awm.

Nimin thleng khan Serchhip District-a hrikai hmuhchhuah tawh zat hi mi 1418 an ni tawh a, hrikai enkawlna hmun chhuahsan tawh zawng zawng hi mi 1046 an awm tawh a, hri kai enkawl lai hi 369 an awm mek a ni.

Hetihlai hian nimin zing khan Serchhipa hri kai enkawlna, Nursing School-a enkawl mek, F.Lalneihkima (58), Serchhip Chhim Veng chu a awmna, Nursing School (CCC) building bulah thia hmuh niin, ani hi building chhâwng chung zawk aṭanga tla nia rin a ni a, nimin khan vui liam nghal a ni a, heti hian Serchhip District Covid-19 hri kai mek boral mi 4 an awm ta a ni.

Nimina Serchhip district-a hmuhchhuah te:

RAgT (12):

*Keitum (9) : Mipa 5 (kum 33 – 42) leh Hmeichhia 4 (kum 10, 11, 24 & 31) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*East Lungdar (2) : Mipa kum 61 mi leh Hmeichhia kum 42 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo an ni.

*Serchhip IOC Veng (1) : Mipa kum 21 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

Sample test zat:

ZMC-RT-PCR – 0

TrueNAT – 0

RAgT – 124

Total – 124

Positivity Rate – 9.67%