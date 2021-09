Nimin (15.9.2021) khan Higher and Technical Education Minister Dr. R. Lalthangliana hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah National Institute Of Technology (NIT), Mizoram chungchanga hmalak dan tur sawiho a ni a. Higher & Technical Education, Land Revenue & Settlement leh Environment, Forests & Climate Change department hotute bakah NIT Mizoram hotute an tel a ni.



Minister Dr. R. Lalthangliana chuan NIT Mizoram chungchanga hmalakna leh NIT Mizoram Campus, Lengpui a din fel thuai a nih theihna atana ruahmanna leh chak zawka hmalak a pawimawh tih sawiin, Zoram tan, thangtharte, kan tu leh fate tana rotling tur leh hlu tak a nih vangin NIT Mizoram Campus a nih tur ang taka rang taka puitlin tir hi kan tihmakmawh a ni a, hemi kawnga tangkai tur sawrkar department zawng zawngte pawh tun aia nasa lehzuala tanrual a pawimawh hle a ni a ti a, engtikawng zawng pawhin tihhlawhtlin hi kan tum tur a ni, a ti.



Meetingah hian NIT, Mizoram Campus, Lengpuia mi chu riverine forest reserve area a nih vanga forest clearance dil a ngaih vanga hmalak ngaite sawiho a ni a, Revenue department in re-survey report an peihfel veleh rang taka bawhzui dan turte sawiho niin, Land Lease NIT hminga thlak tura tih ngaite inhrilhfiah a ni bawk.



Dr. Lalthanchami Sailo, Registrar, NIT Mizoram chuan NIT Mizoram mamawh hmasa chu permanent campus Lengpuia indin fel vat a nih thu sawiin, Chief Minister bakah H&TE Minister leh EF&CC Minister, Chief Secretary leh Sorkar hotu pawimawhten theihtawp an chhuahpui chungin Forest Clearance tihfel a la ni lova, Central sawrkar, Ministry of Education lam atang pawhin NIT Campus sakna tur a sum pawmsa vek pawh, Forest Clearance a la fel loh avang leh Lengpui a NIT Campus tur ram, LSC chu NIT Mizoram hminga la thlak fel a nih loh avangin, an la rawn release thei lo tih sawiin, Higher & Technical Minister-in ngai pawimawh a hemi chungchang ngaihtuah tura meeting a ko chu lawmawm a tih thu a sawi a ni.



NIT Mizoram hi kum 2010 atangin Chaltlang, Aizawl ah mimal building luah hawhin bul tan a ni a, tunah hian Academic Department paruk (6) a awm a:-



1. Electricals & Electronics Engineering.

2. Electronics & Communication Engineering.

3. Computer Science & Engineering.

4. Mechanical Engineering.

5. Civil Engineering.

6. Basic Sciences, Humanities & Social Sciences.



Tun dinhmunah NIT Mizoramah hian zirlai 670 awmin zirtirtu 25 an awm a, Non Teaching Staff 18 an awm bawk a ni.



Vawiin Meeting-ah hian Dr. Vanlaltanpuia, Vice Chairman, H&TE Board, Commissioner & Secretary, H&TE Department, PCCF, Environment, Forest and Climate Change, Principal Chief Conservator of Forest, Environment, Forest & Climate Change Department, Joint Secretary, Land Revenue & Settlement Department, Dr. Lalthanchami Sailo, Registrar, NIT Mizoram, Additional Secretary & Under Secretary, Deptt. of Higher & Technical Education te an tel a ni.