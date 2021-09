Online-a exam-a zirlaiten harsatna an tawh a theih anga hmalakpui nghal zel a ni:ICT Minister

ICT Minister Robert Romawia Royte chuan Online exam chungchangah zirlaiten harsatna an tawk zeuh zeuh tih hriat a nih thu sawiin, a theih anga hmalak pui nghal zel a ni a ti.

Assembly Session-a zawhna chhangin Robert Romawia chuan, state dang-ten Online exam an kalpui loh laiin Mizoramah chuan duhthusam ang thlapin theih loh mahse University level-ah pawh Online Exam kalpui a nih ṭhin thu a sawi a, Online exam laia harsatna tawk zirlai leh an chhungte hnenah hriatthiamna a ngen thu sawiin, Department-in harsatna tawkte puih an inpeih reng a ti a, Task Force-te indinin hmun hrang hranga harsatna tawkte pui thei reng tur an indah thu a sawi bawk.

Robert Romawia Royte chuan Central sawrkar hmalaknain internet leh mobile connectivity zawng zawng chu universalized vek tum a ni a ti a, chumi hmalakna kawngah chuan State sawrkar hnenah Central Sawrkar aṭangin fund engmah dawn a awm loh thu leh State sawrkarte tih ve tur a awm tamlo tih a sawi a. Internet emaw phone tower ṭha turin Power Department an pawimawh a, state sawrkar aiawh chuan Power Department leh ICT ten phone leh internet ṭha tak an neih theih nan an thawk dun zel ṭhin tih a sawi bawk.