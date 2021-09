Raltlan zingah mi engemawzatin hri an kai tih hmuchhuak

Myanmar raltlan lo lut zingah mi engemawzat hri kai hmuhchhuah a ni.



Champhai district-ah tunah hian raltlan 2,600 chuang an awm mek a, a tam ber hi East Tuipui assembly bial huamchhungah an awm a. Inrinni (25.9.2021) khan Vaphai-ah Hakha leh Kaleymyo aṭangin mi 22 an lo luh belh a, hmun dangah chuan raltlan lut report a awm lo niin Tuipuiral group YMA president MC Lalramenga’n a sawi a. Tunah hian Farkawn khuaah hri kai an pung zel a. Tunah hian raltlan zingah hri kai 43 an awm mek a ni.

Farkawn leh Vaphai kai-ah chauh lei inkhai (suspension) bridge a awm avangin Ṭiau tui lian nasa hian raltlan lo luh tumte harsatna a siam a, chubakah hri kai an awm avangte, Myanmar ram chhunga an lo enkawl ţul hunlai a nih avangte-in an lo lut tlem ni a ngaih a ni.



Hetihlai hian Zawlsei, Fârkawn, Vaphai, Khuangthing, Dungtlâng, Thekte, Thekpui, Leithŭm, Sesih, Sazêp, Khuanglêng leh Vanzau khua-ahte chuan raltlante awm lailawkna tur relief camp sak a ni a, an zo fel deuh vek tawh a. A vai hian mi 2,000 chuang dah theihna tur a ngaih a ni a, a ṭul angin hri kai leh kai lo endikna hmun leh inkhung hranna hmun atana hman a ni ang a. Chubakah chhungte belh tur nei velote tan pawha hun engemaw chen awm theihna atana duan a ni.

MC Lalramenga sawi dan chuan Zawlsei leh Vaphai khaw daia an in sak hi a chung rangva leh a bang dâp a ni a, a dang zawng erawh chu silpaulin leh mau hmanga siam a ni a. Raltlante tuamhlawmna tur atan hian eirawngbawlna bungbel, mutbu leh thawmhnaw hak turte mi tlawmngaite’n an khawn khawm tam viau tawh niin thulakna chuan a tarlang.

Tunhnaia raltlan luh tamna, Hnahthial district lamah chuan ni 3 chhung vel chu raltlan an rawn luh belh rih lo niin thulakna chuan a tarlang a. Hnahthial District chhungah raltlan 2,069 an awm mek a, an zingah hian chhungkua 352 an tel. Thingsaiah 864; Cherhlunah 160; Bualpui ‘H’-ah 151; Ngharchhip-ah 150; New Ngharchhip-ah 436; Tarpho-ah 86; South Chawngtui-ah 20; Khawhri-ah 69; Tuipui ‘D’-ah 40 leh Hnahthial-ah 93 an awm mek a ni. Lawngtlai district-ah pawh raltlan hi 1,900 vel an awm ni a hriat a ni.



Lawngtlai District a Myanmar raltlan awmte chu Myanmar ram MP paruk leh MZP Gen Hqrs aiawhte’n an tlawh kual mek a, nimin (26.9.2021) khan Central YLA kaihhruaina hnuaiah Saikah Upper a Raltlan awm te an tlawh a, Raltlan te tlawhna ah hian Lawngtlai East MLA, H.Biakzaua pawhtelin, MLA chuan raltlan naupang ten zirna an chhunzawm theih nan Sorkar chuan hma a la mek tih a sawi a, thlamuang taka awmtur a chahin, mamawh an neihte chu Young Lai Association kaltlangin theih ang anga ngaihtuah zel a nih tur thu sawiin, Covid 19 Vaccine pawh a la theite’n an lak vek theih na’n ruahmanna kalpui a ni a ti a, raltante tanpui na’n YLA Saikah Upper Branch kut ah Rs 5000/- a hlan. Myanmar MP te hi Pi Lalrinmuani Chin Affairs Minister Myanmar chuan a rawn hova, raltante chu an mahni lo dawngsawngtute nen inpawh tlangtaka awmtur a chahin, tanpuina Rs.5000 Saikah Upper YLA kut ah an hlan.

-AIR, Aizawl