Rampum huap zirtirtu tha chawimawina, Jacinta Vanlalengzami’n a dawng

Nimin, Teacher’s Day khan N.Vanlaiphai-a A&M Grandchild School Headmistress Jacinta Vanlaleng-zami chu National Award to Teachers hlan a ni.

He award hlanna hi biakhmuhtheihna hmanga neih a ni a a, NIC video conference room-ah India President Ram Nath Kovind aiawhin Secretary Schoool Education, Dr.Lalzirmawia Chhangte chuan Jacinta Vanlalengzami hi Medal leh certificate a hlan a ni.

Jacinta Vanlalengzami chuan zirtirtu chawimawina sang ber a dawng thei chu lawmawm a tih thu a sawi a, State Selection Committee leh Sistrict Selection Committee-te’n state aiawh tura an thlang chu lawmawm a tih thu a sawi a, chawimawina a dawn theihna chhan chu a thawhpuite vang a nih thu sawiin, a hlawhtlinnaah mi ṭangkai berte zinga mi an ni a ti a, a zirlaite naupangte leh a thawhpuite vang liau liaua hlawhtlinna chang thei a nih thu a sawi.

Mizoram aṭanga National Award to Meritorious and Outstanding Teacher dawng hmasa ber chu Selchhunga (L), Head Teacher, Saitual Primary School niin, kum 1965 ah khan a dawng a, nimina National Award dawngtu Jacinta Vanlalengzami hi Mizoram aṭanga National Award dawngtu 76-na a ni a, tunah hian National Award dawngtu zirtirtu 76 zingah hna aṭanga chawl tawh 65, thi tawh 28 leh la thawk mek 11 an awm a ni.

Nimin khan Jacinta rual hian India ram hmun hrang hranga zirtirtu ṭha thlan chhuah mi 44-te chu Award hlan an ni bawk.