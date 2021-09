Sawrkara thu nei takte kaltlang lova zangnadawmna dawng tur dik takten an dawn phût

Congress Ṭhalai (MPYCC) chuan nimin (13.9.2021) khan thuchhuah siamin National Highways & Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL)-in Vaireng aṭanga Kawnpui tantlanga Sairang thleng National Highway ‘four lane’ a siam turah zangnadawmna dawngtu tur, a ram neituten sawrkara thunei takte kaltlang kher loa an dawn tur dik tak dawng ngei turin an phut tih an sawi.

Congress Ṭhalai chuan he thilah hian thil felhlel awm nia an hriat avangin August ni 16, 2021 khan a buaipuitu Kolasib-a Revenue Department lam leh Kolasib Additional DC-te pawh an Office-ah tlawhin a nghawng mi ṭhenkhatte pawh thu an zawtfiah tawh tih an sawi a, Land Revenue & Settlement changtu Minister-in Media kaltlanga Surveyor an tirh loh thu a sawi chu a hmuna kala an finfiahnaah he a thusawi hi thudik lo a ni tih an tarlang bawk.

Nikum 2020 May ni 27 khan Land Revenue & Settlement Department, Government of Mizoram chuan ‘Notification’ tichhuakin Vairengte to Sairang kawng ‘four laning’ siam a nih dawn avangin a khawih tur ram chinah ram pass thar siam leh pass tihdanglam a khap a, hemi denchhen hian Kolasib DC pawhin hriattirna a tichhuak nghal tih an sawi a, sawrkar berin kawng tharin a khawih tur china pass tihdanglam leh pass thar siam a khap mêk lai hian, sawrkara thuneitute nena inngheng hnai tak nia insawiten ram neitute an bia a, VC Pass chauh neitute chu an thlai (crop compensation) tihchhiatsakah chauh zangnadawmna an dawn theih dawn avangin, an VC pass chu Periodic Patta-a sawrkar kaltlanga leh sak turin an bia tih an tarlang a.

Ram neitute hi an VC pass neihte Periodic Patta-a an lehsak chuan an thlai tihchhiatsak zangnadawmna chauh ni lo, an lei man zangnadawmna (land compensation) an la tel vek thei dawn tih a ni a, chuvangin a ram neituten lei man bikah 25% an dawng ang a, a buaipuitute hian 75% an dawng ang, tiin inremna (Agreement) mi tam tak an lo ziahpui niin an tarlang bawk.

Nikum May thla maia pass tihdanglam phal tawh loh, tun hnaia sawrkara thuneitute thil tihtheihna kaltlanga VC pass tidanglam theia Periodic Patta hiala thlak theih a lo nih chuan, a hlawkna chu a ram neitute dik takten têl ngei se an duh tih an sawi a, sawrkarin hun a hawng a nih chuan VC pass neitute zawng zawng chuan anmahni ngeiin midang kaltlang lovin Periodic Patta-a an VC pass an thlak chu remtihsak turin an phut a, he ram zangnadawmna hi Congress Ṭhalai chuan politics thila hmingṭhatna tura lak an duh loh thu leh, an duh ber chu a tuartu dik takten an chanvo tur dik tak pawh heksak awm lova an dawn chu a ni tih an sawi a, a ram neituten an lei man zangnadawmna 25% chauh an dawn a, a lo buaipuituten 75% an dawng tur chu meng renga inrawkna dik tak a ni, an ti a, hei vang hian chhiah an chawi tur angte chawia ram neitu dik takte hian an VC Pass hi mahni ngeia Periodic Patta-a thlaka a hlâwkna tur dik tak an dawn ngei theih chu an phut tih an sawi.