SDG tehfungah hmarchhak district zingah Serchhip District 5-na

Chief Minister Zoramthanga leh NITI Aayog member VK Paul leh a thawhpuite chuan Thawhṭanni (20.9.2021) khan virtual meeting neiin, Mizorama hmasawnna ruhrel din kawnga thu pawimawh tak tak an sawiho.

Chief Minister chuan sawrkar laipuiin India hmarchhak state atan 10% Gross Budgetary Support (GBS) kaltlanga hmasawnna sum a pêk chhuah dan chu ennawn ṭul a tih thu a sawi a, NEC leh DoNER kaltlanga sum pek ṭhin chu a tlakhniam tak viau thu leh state-ten an chanpual tur ang an dawn theih nan leh ṭangkai zawka heng sumte hi hman a nih theihna tur rawtna a thlen a, Special Assistance to State for Capital Expenditure (SASCE) hnuaia Mizoram chanpual tura ruat chu mipui thleng phak tura pêkchhuah thuai a nih theih nan hmalak ni se a ti bawk.

NITI Forum-in hmarchhak state-te tihhmasawnn atana hmalakna tur thlurbingin, heng – tourism, mau leh rua, thingpui, sangha chin leh bawnghnute tharchhuah chungchang te hi sawiho a ni bawk.

NITI Aayog report-a a lan danin 2011-12 aṭanga 2019-20 chhung khan hmarchhak state dangte nen khaikhinin Mizoram chu Gross Value Added (GVA)-ah a ṭhanna a sâng ber a, Sustainable Development Goals tehfung hrang hrangah Mizoram a tiṭha thawhkhat hle a, hmarchhak state district zawng zawng zingah Serchhip district chu 5-na a ni a, NITI Health Index 2020-ah Mizoram chu NER-ah pakhatna a ni a, School Education Quality Index 2019 ah palina a ni thung a, Innovation Index-ah pathumna niin, Ease of doing business-ah pahnihna a ni bawk.

Chief Minister hi Lalmalsawma Pachuau, Special Secretary, Planning & Programme Implementation, Dr. Lalrinchhana, Principal Adviser – cum – Addl. Secretary leh officer dangten an tawiawm a ni.