Serchhip District-ah hri kai 26 hmuh belh

Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu an pung zel a, nimin khan hri kai thar mi 26 hmuh belh leh an ni.

Nimina hmuh belhte zinga mi 12 hi

Serchhip khawpui chhunga hmuhchhuah a ni a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 1112 an ni tawh a, nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭangin mi 5 chhuahtir an ni a, hengtenen hian hri kai enkawl dam tawh hi mi 96 awmin, hri kai enkawl mi 132 an awm mek a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.

Nimin (4.9.2021)-a Serchip district-a hri kai hmuhchhuahte-

TrueNAT positive

*Serchhip Chhim Veng (2) : Mipa kum 32 & 35 mi, Assam leh Kolkata atanga lo haw, home quarantine lai mek, symptom nei an ni.

RAgT Positive

*East Lungdar (7) : Mipa 2 (kum 15 & 17) leh Hmeichhia 5 (kum 10 – 16), positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Thenzawl (7) : Mipa 2 (kum 24 & 50) leh Hmeichhia 5 (kar 4 – kum 46), positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Field Veng (5) : Mipa 3 (kum 11, 12 & 28) leh Hmeichhia 2 (kum 34 & 56), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 4 an awm a ni.

*Serchhip P&E Veng (4): Mipa kum 15 mi leh Hmeichhia 3 (kum 3, 16 & 28) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 3 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Bazar Veng (1) : Hmeichhia kum 45 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.