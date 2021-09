Serchhip District-ah hri kai hmuhchhuah 45 awm leh

Nimin khan Serchhip District-ah hri kai hmuhchhuah mi 45 awm lehin, heng zinga mi 34-te hi Serchhip khawpui chhung aṭanga hmuhchhuah an ni.

Heti hian nimin thleng khan Serchhip District-a Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 1326 an tling tawh a, nimin khan hri kai enkawlna hmun, Nursing School, Serchhip aṭangin mi pakhat leh Integrated Ayush Hospital, Thenzawl aṭangin mi 5 chhuahtir an ni a, hengte nen hian hri kai enkawl dam tawh hi mi 1019 an tling tawh a, he thu buatsaih lai hian hri kai enkawl lai mi 304 an awm mek a, Serchhip District chhungah mi 3-in an thihpui tawh a ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah dan chu:

ZMC RT-PCR:

TrueNAT:

RAgT:

*Serchhip Hmar Veng (7) : Mipa 2 (kum 1 & 58) leh Hmeichhia 5 (kum 3 – 57), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 2 an awm a ni.

*Serchhip Vengchung (7) : Mipa 3 (kum 10, 15 & 33) leh Hmeichhia 4 (kum 9, 12, 41 & 77) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 6 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 6 an awm a ni.

*Serchhip Field Road (6) : Mipa 3 (kum 2, 14 & 19) leh Hmeichhia 3 (kum 18, 20 & 48), positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Chhim Veng (5) : Mipa 3 (kum 14, 60 & 77) leh Hmeichhia 2 (kum 54 & 58) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 1 leh hri kaina chhui ngai mi 4 niin, symptom nei mi 4 an awm a ni.

*Keitum (4) : Mipa kum 41 mi leh Hmeichhia 3 (kum 7, 14 & 45), positive contact atanga hri kai an ni a, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*East Lungdar (3) : Hmeichhia kum 16, 17 & 29 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo an ni.

*Serchhip Tuikhuah Veng (3) : Mipa kum 12 mi leh Hmeichhia 2 (kum 3 & 33), positive contact atanga hri kai, symptom nei lo an ni.

*Thenzawl (3) : Mipa naupang kum 10 mi leh Hmeichhia 2 (kum 2 & 34), positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Bazar Veng (2): Mipa kum 24 mi leh Hmeichhia kum 23 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei an ni.

*Serchhip P&E Veng (2) : Nausen mipa kum 1 mi leh a nu kum 34 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Chhingchhip (1) : Hmeichhia kum 32 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo a ni.

*Serchhip Dinthar Veng (1): Mipa kum 15 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei a ni.

*Serchhip IOC Veng (1) : Mipa kum 20 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo a ni.

Sample Test Zat:

ZMC RT-PCR – 55

TrueNAT – 28

RAgT – 371

Total – 454

Positivity rate – 9.91%