Serchhip District-ah Polling Station thar pahnih siam belh rel

Serchhip District Level Standing Committee on Rationalization of Polling Stations te chu nimin (8.9.2021) khan an Chairman Lalmuansanga Ralte, Addl. DC, DC Charge la mektu hovin DC Meeting Hall-ah an thukhawm a, Polling Station thar pahnih siam belh leh Polling Booth Building pahnih sawn an rel.



Thutkhawm kaihruaitu Lalmuansanga Ralte chuan Rationalization meeting chu Election Commission of India hun bituk mila kalpui ngai, online a neih rem chiah si lo a ni tih sawiin, an sawmna ngai pawimawha member te leh Party hrang hrang aiawhte tha taka an kal avangin lawmthu a sawi a ni.



Meeting hian 27/13 Chhingchhip-I Polling station chu voter awm zatin Election Commission duh dana voter awm tur zat a pelh hnaih avangin Polling Station thar pahniha then a rel a, 27/13 Chhingchhip-I, Polling Booth atan Govt. P/S-I leh 27/14 Chhingchhip-II, Polling Booth atan Govt. H/S Chhingchhipah thendarh rem an ti tlang a ni.

Hetiang bawk hian 28/22 N. Vanlaiphai-I pawh, voters awm tur zat atana ECI duh chin a pelh hnaih avangin Polling Stations pahniha then an rel a, 28/22 N. Vanlaiphai-I, Polling Booth atan Higher Secondary School leh 28/23 N. Vanlaiphai-II, Polling Booth atan Govt. Oriental M/S ah te then an rel a ni.



26/10 Thenzawl-X Polling Booth atana Govt. Standard M/S hman thin chu Govt. Lallengvunga High School ah sawn an rel a, 26/14 Serchhip-IV Polling Booth ni mek Lalpuithanga Hall pawh Serchhip Kawnpui VC Hall-ah sawn an rel bawk a ni.



Nimina an thurelte hi thuneitu sang zawkin an lo enzui atan la thehluh leh tur a ni.



Meeting-ah hian Lalrinchhani Ralte, MCS, Election Officer te, Amol Srivastava, IAS, ERO, Serchhip te, Lalzikpuii, MCS, AERO, Serchhip, F.Lalnisai, MCS, AERO, Tuikum bakah official pawimawh te, Party hrang hrang aiawhte an tel a ni.