Serchhip District chhunga hri kai 15 hmuh belh

Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah an pung zel a, nimin khan hri kai thar mi 15 hmuh belh leh an ni a, nimina hmuh belhte hi TrueNAT-a sample test 23 aṭangin mi pakhat, Serchhip Tuikhuah Venga mi chu hmuh belh a ni a, RAgT-a sample test 658 aṭangin hri kai 14 hmuh belh an ni bawk a, hengte hi Thenzawl PTS aṭangin mi 3, Serchhipah mi 3 leh Thenzawl CHC-ah mi 2 hmuh belh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah chu mi 1033 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hri kai enkawlna hmun aṭanga chhuahtir an awm lova, hri kai enkawl mek mi 87 an la awm a, thihpui mi 3 an awm tawh bawk.