Serchhip Kawnpui bazar area-ah dawr hawn khapna thupek tichhuak

Serchhip District Bawrhsap, Lalmuansanga Ralte, Chairman District Disaster Management Authority Serchhip District ni bawk chuan Sêrchhîp Kâwnpui Bazar area-a dawrkai zingah Covid-19 hri kai hmuh chhuah an awm zel avangin leh Chief Medical Officer, Sêrchhîp leh Village Level Task Force on Covid-19, Kawnpuiten rawtna an thlen angin Covid-19 hri lêng darh zel tur venna atan Serchhip Kâwnpui VC Area huam chhûngah thu leh awm hma chu dàwr (khawlaia inphote telin) hawn phal a nih loh thu thupek a chhuah a, hei hian damdawi dàwr erawh a huam lo a, Dawr khàr avanga mipuiten mamawh leh châkkhái lam kawnga harsatna an tawh loh nan VLTF-te chu ruahmanna siam tura tih an ni.