Serchhip khawpuiah hri kai hmuh belh zel

Vawiin (7.9.2021)ah Serchhip khawpui chhung veng 8 atangin RAgT hmangin Covid-19 hri kai 17 leh TrueNAT atangin mi 2 hmuhchhuah leh a ni a, vawiina Serchhip khawpui chhunga hri kai hmuhchhuah chu 19 an ni.

Vawiina RAgT hmanga hri kai hmuhchhuahnate chu-

Hmar Veng-1, Chhim Veng-4, P&E Veng-4, Field Veng-2, Vengchung-2, Venglai-2, Bukpui-1 leh Tuikhuah Veng-1

TrueNAT hmanga hmuhchhuahte hi Covid-19 hri kai hmuhchhuah tawh chhungte mi pahnih, P&E Venga mite an ni a, hei bakah hian E.Lungdar-ah RAgT hmangin hrikai pathum (3) hmuhchhuah an ni bawk.

Hetihlai hian vawiinah hri kai enkawlna hmun, Nursing School, Serchhip atangin mi 5 chhuahtir an ni.