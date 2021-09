Serchhipa hri kai hmuhchhuah tam ni ber thleng; Hri kai enkawlna hmun a khat tawh

Nimin (14.9.2021) khan Serchhip Districta ni khat thilthua Covid-19 hri kai hmuhchhuah tam ber ni thlengin, Serchhip District chhungah hri kai 95 hmuhchhuah an ni a, hetihlai hian sawrkarin Serchhipa hri kai enkawlna hmun (Covid Care Centre) atana a a hman awmchhun, Tarpi tlanga Nursing School chu a khah tawh avangin chhuak an awm loh chuan dah belh hleih theih a ni tawh lo.

Nimina hri kai hmuhchhuah zinga mi 61-te hi Serchhip tualchhung mi niin, Chhim Veng-ah 13, Field Veng-ah 9, IOC Veng-ah 9, Bazar Veng-ah 8, P&E Veng-ah 6, Vengchungah 6, Chanmari Veng-ah 4, Ramthlun Vengah 2, Tuikhuah Vengah 2, Leisang Vengah 1 leh New Serchhipah 1 hmuhchhuah an ni a, Hei bakah hian KRAM Infracon Pvt. Ltd. mi leh sa 10 hri kai hmuhchhuah an ni bawk. District chhung khaw dangah Keiṭum aṭangin mi 17 hmuhchhuah an ni a, Thenzawl aṭangin mi 4 leh Chhingchhip aṭangin mi 3 hmuh chhuah an ni bawk.

Hetianga Serchhipa hri kai an pun chhoh zel lai hian hri kai enkawlna hmun chungchangah hian buaina a awm chho mek a, mi 100 awm theihna tura ruahman CCC-ah hian mi 90 vel an awm mek a, hetihlai hian hri kai zingah naupang leh kum upate awmpuitu engemawzat an awm tel ve bawk avangin an tawt hle a, chhuak an awm loh chuan indah belh hleih theih a ni tawh lo niin thudawn a ni.

Hetihlai hian Community Covid Care Centre (4C) chu tun dinhmunah Serchhipah pahnih a awm a, Marian High School leh Field Veng VLTF-in an huamchhunga mite dahna turin, mi 10 awm theihna UPE (NEI) Biak Inpui Pastor Quarters hlui chu an siam bawk a, tunah hian veng ṭhenkhat chuan an huam chhunga 4C din dan tur chungchang hi an ngaihtuah mek niin hriat a ni.

Serchhipa hri kai enkawlna hmun a indaih loh avang hian hri kai thenkhat, mahni in lama inenkawl theite chu mahni in lama inenkawl tura tih an ni tawh hlawm a, Covid-19 sample test-na pakhat, Mercy Hospital-ah pawh thuneituten test kalpui tawh lo mai turin an hrilh zet tawh na a, Positive first contact leh anmahnia inentir tur rinhlelh kaite chu an la test zel dawn niin Hospital Managing Director PC Lalnunpuia chuan zawhna chhangin a sawi.

Nimin vek khan Mizoram pumah pawh hri kai hmuhchhuah tam ni ber thlengin Mizoram pumah hri kai mi 1502 hmuhchhuah an ni.

Nimin (13.9.2021)-a hri kai hmuhchhuahte:

ZMC RT-PCR (1)

*Thenzawl (1) : Hmeichhia kum 28 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei lo a ni.

TrueNAT (3):

*Chhingchhip (1) : Hmeichhia kum 74 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei a ni.

*Serchhip P&E Veng (1) : Mipa kum 51 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei a ni.

*Serchhip Vengchung (1) : Mipa kum 20 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei a ni.

RAgT (91):

*Keitum (17) : Mipa 9 (kum 2 – 92) leh Hmeichhia 8 (kum 3 – 35) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 10 an awm a ni.

*Serchhip Chhim Veng (13) : Mipa 5 (kum 6 – 62) leh Hmeichhia 8 (kum 11 – 52) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Kram Infracon Pvt Ltd (10) : Mipa kum 25 – 55 inkar mi, Kram Infracon Pvt Ltd hnuaia thawk an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Field Veng (9) : Mipa 5 (thla 2 – kum 92) leh Hmeichhia 4 (kum 8, 14, 26 & 45) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 6 leh hri kaina chhui ngai mi 3 niin, symptom nei mi 5 an awm a ni.

*Serchhip IOC Veng (9) : Mipa 4 (kar 3, kum 23, 26 & 56) leh Hmeichhia 5 (kum 22 – 60) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Bazar Veng (8) : Mipa 3 (kum 7, 26 & 44) leh Hmeichhia 5 (kum 9 – 82) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 7 an awm a ni.

*Serchhip P&E Veng (5) : Mipa 2 (kum 8 & 41) leh Hmeichhia 3 (kum 10 & 36 mi pahnih) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 4 an awm a ni.

*Serchhip Vengchung (5) : Mipa 4 (kum 7, 13, 24 & 26) leh Hmeichhia kum 34 mi an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 4 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 3 an awm a ni.

*Serchhip Chanmari Veng (4) : Mipa kum 37 mi leh Hmeichhia 3 (kum 24, 32 & 46) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 2 leh hri kaina chhui ngai mi 2 niin, symptom nei an awm lo a ni.

*Thenzawl (3) : Mipa kum 48 mi leh Hmeichhia 2 (kum 13 & 53) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 1 leh hri kaina chhui ngai mi 2 niin, symptom an nei vek a ni.

*Chhingchhip (2) : Mipa kum 19 & 39 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Ramthlun Veng (2) : Hmeichhia kum 12 & 29 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Tuikhuah Veng (2): Hmeichhia kum 29 & 69 mi, positive contact atanga hri kai leh hri kaina chhui ngai an ni a, symptom an nei ve ve a ni.

*Serchhip Leisang Veng (1) : Mipa kum 28 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*New Serchhip (1) : Mipa kum 40 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

Sample Test zat:

ZMC RT-PCR: 144

TrueNAT: 18

RAgT: 468

Total: 630

Positivity rate: 15.08%