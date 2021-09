Vawiin (8.9.2021) hian Serchhip khawpui chhungah tun (Dar 4:30pm) thlengin hri kai 21 hmuh belh an ni.



Vawiina hmuh belhte hi – Chhim Vengah 10, Dinthar Vengah 4, Bazar-ah 4, Tuikhuah Veng, Field Veng leh IOC Vengah pakhat theuh hmuh belh an ni a.

Keitumah hri kai hi 24 hmuh belh an ni bawk.