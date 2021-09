Serchhipah hri kai 37 hmuh belh leh

Nimin (11.9.2021) khan Serhhip District-ah hri kai 63 hmuhchhuah leh niin, heng zinga mi 37-te hi Serchhip tualchhung mi an ni.

Nimina hri kai hmuhchhuah dan chu –

TrueNAT (4)

*Serchhip Bazar Veng (3) : Mipa kum 17, 24 & 40 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei an ni.

*Serchhip Field Veng (1) : Hmeichhia kum 48 mi, positive contact atanga hri kai, home quarantine lai mek, symptom nei a ni.

RAgT (59)

*Keitum (12) : Mipa 7 (kum 10 – 48) leh Hmeichhia 5 (kum thla 1 – kum 28) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 10 an awm a ni.

*Kram Infracon Pvt Ltd (12) : Mipa kum 25 – 65 inkar mi, Kram Infracon Pvt Ltd hnuaia thawk an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 11 an awm a ni.

*Serchhip Chhim Veng (11) : Mipa 3 (kum 2, 14 & 16) leh Hmeichhia 8 (kum 12 – 79) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 8 an awm a ni.

*Serchhip Bazar Veng (5) : Mipa 3 (kum 17, 40 & 86) leh Hmeichhia 2 (kum 20 & 42) an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 4 leh zinchhuahna tur neih vanga sample test, hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 3 an awm a ni.

*Serchhip Leisang Veng (4): Mipa 2 (kum thla 10 & kum 32) leh Hmeichhia 2 (kum 30 & 40) an ni a. Positive contact atanga hri kaite niin, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*Serchhip Hmar Veng (3): Mipa 2 (kum 11 & 30) leh Hmeichhia kum 16 mi an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 2 leh hri kaina chhui ngai mi 1 niin, symptom nei mi 1 a awm a ni.

*Serchhip Ramthlun Veng (3): Mipa 2 (kum 13 & 43) leh Hmeichhia kum 47 mi an ni a. Positive contact atanga hri kai mi 1 leh hri kaina chhui ngai mi 2 niin, symptom an nei vek a ni.

*Serchhip Bilzel (2) : Mipa kum 21 & 50 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei lo an ni.

*Serchhip IOC Veng (2) : Mipa kum 15 & 18 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Thenzawl (2) : Mipa kum 24 & 25 mi, frontline workers, positive contact atanga hri kai, symptom nei an ni.

*Serchhip Field Road (1): Hmeichhia kum 17 mi, inrinhlelh vanga sample test, hri kaina chhui ngai, symptom nei lo a ni.

*Serchhip Kikawn (1) : Hmeichhia kum 29 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

*Serchhip Vengchung (1) : Hmeichhia kum 42 mi, positive contact atanga hri kai, symptom nei a ni.

Sample test zat:

ZMC RT-PCR:

TrueNAT: 27

RAgT: 169

Total: 196

Positivity Rate: 32.14%