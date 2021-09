SMATEE exam buatsaih; exam thei lote tan exam buatsaih sak leh tum

Higher & Technical Education hnuaia Technical Wing chuan Mizoram State Council for Technical Education (MSCTE) hmingin Ningani (9.9.2021) khan State Medical and Technical Entrance Examination (SMATEE), 2021 chu hlawhtling takin an buatsaih a, exam diltu zawng zawng 1554 aṭangin zirlai 1322 (85%) in exam an bei a, zirlai 232 (15%) an exam theilo a ni. Exam theilo zingah hian Covid-19 positive 11 leh Home Quarantine lai 75 an tel a, heng Covid- 19 vanga exam theilote tan hian State Executive Committee (SEC) permission lak a nih hnuah a hranpaa exam buatsaihsak leh an ni ang.

Exam hi centre 6 – Pachhunga University College, Govt. T.Romana College, Synod Higher Secondary School, Govt. Mizo Higher Secondary School, Govt. Mizo High School leh Mizoram Polytechnic, Lungleiahte neih a ni a, Mizoram Polytechnic, Lunglei chhim lam zirlaite tan a vawi khat nan enchhinna (purely on trial basis) atana buaitsaih a ni.

Higher & Technical Education Department chuan Exam Centre hrang hranga hotute leh exam conduct-tute chungah ṭhahnemngai taka an thawh avangin lawmthu an sawi a ni.