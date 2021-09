State Level Skills Competition khârna hun hmang

Department of Labour, Employment, Skill Development & Entrepreneurship buatsaih ‘State Level Skills Competition’ chu ITI Auditorium, Govt. ITI Complex-ah Thawhlehni khan kharna hun hman a ni a, he hunah hian Lalchhandama Ralte, Minister, LESDE chu khuallian a ni.

Khuallian chuan Mizo ṭhalaite theihna leh thiamna (skill), an theihna sang takte chu khawvel hmuhah phochhuak turin tunlai thiamnate hman ṭangkai a ṭul a ni a ti a, Mizo ṭhalaite theihna phochhuak tura an talent haichhuak zel turin he Skills Competition hian ṭhalaite a cho a ni a ti bawk.

State Level Skills Competition-ah hian Trade 12 hmangin intihsiakna kalpui a ni a, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship-in Standardised Opera-tional Procedure hmanga tehfung hrang hrang (judging criteria) a duante hmangin he intihsiakna hi endik a ni a, he intihsiaknaa thlanchhuahte hi Regional Level intihsiaknaah an inlan leh ang a, chumi paltlangte chu National Level–ah inlan lehin, heng stage paltlang vekte chu World Skill Competiton, Shanghai, China-a neih turah India aiawhin an tel dawn a ni.