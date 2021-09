Sub-Hqrs YMA Serchhipin raltlan tanpuina tur a khawn dawn

Sub-Hqrs. YMA, Serchhip chuan Myanmar ram buaina avanga kan unau raltlante ṭanpui tura Central YMA aṭanga ngenna an hmuh angin raltlan ṭanpuina hi an hnuaia Branch leh Group YMA-ah a khawn dawn.



Thawhlehni (21.9.2021)-a Sub-Hqrs Executive Meeting neihah hemi chungchang hi sawihoin, Myanmar raltlante ṭanpuina tur hi Sub-Hqrs YMA Serchhip hnuaia direct-a awp Branch YMA 6 leh ṭhuthmun Branch YMA 22 aṭangin leh Group YMA 3-te aṭangin raltlante ṭanpuina tur sumfai (pawisa) a khawn nise an ti a. Heng an sum hmuh khawm ang ang te hi Sub-Hqrs. YMA Office Serchhipah ni 10, October, 2021 (Pathianni) ral hma a thehluh nise an ti a, raltlante ṭanpuina tur hi sumfai ni lo, thawmhnaw emaw bungrua emaw a pe an lo awm a nih pawhin Sub-Hqrs. YMA Office Serchhip ah thehluh nise, a pek chhuah leh semchhuah dan tur

chu a ṭul anga ngaihtuah leh nise an ti a ni.

Myanmar raltlante report chungchangah Branch YMA tinte ṭan an lak a ngai tih sawiin, Branch YMA tinten raltlante dinhmun thar apiang regular- taka Secretary Sub-Hqrs-YMA hnenah hriattir ṭhin turin Branch YMA tinte an beisei thar leh tih an sawi bawk.

Kum 2021-2023 chhung atana Central YMA hruaitu thar thlan turah Sub-Hqrs. YMA Serchhip hminga nomination siam loh nise an ti a, Agenda atan “YMA DAN BU ennawn ni rawh se” tih leh Kumpuan atan “Ram leh Hnam humhalh” tih an rawt bawk.