YMA Sub-Hqrs. Lungleiin RT-PCR October thlaa bunfel an phût

Lunglei YMA Sub-Headquarters, Executive Committee nimin (20.9.2021)-a ṭhukhawm chuan Lungleia chhimbial mipuite tan RT-PCR khawl bun a nih thuai theih nan sawrkarin hma a lakna chu chak zawka a kalpui theih nan a ṭul angin bawhzui nise an ti a, RT-PCR khawl hi Tourist Lodge, Zotlanga a dah turin ruahman a ni a, Tourist Lodge siamhna hi vawiin aṭanga ṭan tura tih a nih avangin YMA Sub-Headquarters chuan sawrkar hmalakna enpui turin SEC-in hnatlang neih nise an ti a. RT-PCR khawl hi sawrkarin October thla chhung ngeia hmantheih tura bun fel turin YMA Sub-Headquarters, Lunglei chuan a beiseiin a phut tlat tih an sawi bawk.



Chhimbial mipuite mamawh RT-PCR khawl hi Lungleia bun fel a nih hma chuan YMA Sub-Headquarters, Lunglei chuan a enzui zel dawn tih an sawi bawk.