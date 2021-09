World number one Ashleigh Barty chuan Russian Vera Zvonareva hnehin US Open second round a lut.

Wimbledon champion Barty hian first set awlsam taka a lak hnuah second set a hloh ṭep a, mahse a vanneih kaltluangin 6-1, 7-6 (9-7)-in hnehna a chang a, Barty hian Clara Tauson a hmachhawn leh ang.

Czech fourth seed Karolina Pliskova pawhin second round a thleng a, Pliskova hian American Caty McNally chu 6-3, 6-4-in a hneh a, second round-ah Amanda Anisimova a hmachhawn dawn a, 2019 champion Bianca Andreescu chuan darkar 3 dawn hnuah Viktorija Golubic chu 7-5, 4-6, 7-5-in a hneh a, second round a paltlang bawk.

Olympic champion Belinda Bencic pawhin second round thlengin, first round-ah hian Swiss 11th seed Dutch Arantxa Rus chu 6-4, 6-4-in a hneh a, Bencic hian Martina Trevisam chu second round-ah a hmachhawn leh dawn a, Petra Kvitova chu Thawhlehni-a che ṭha ber niin, 10th seed Polona Hercog chu minute 61 chhung lekin 6-1, 6-2-in a hneh bawk.

Polish seventh seed leh 2020 French Open champion Iga Swiatek chuan second round thleng turin kum 20 mi, American Jamie Loeb chu 6-3, 6-4-in a hneh bawk a ni.