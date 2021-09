US Open: Canada tleirawl Fernandez-i’n semi-final a thleng

US Open khelh mekah hmeichhe singles-ah Canada tleirawl Leylah Fernandez chuan Elina Svitolina hnehin, semi-final-ah Aryna Sabalenka a hmachhawn dawn a, mipa lamah second seed Daniil Medvedev pawhin semi-final a thleng bawk.

Thawhṭannia kum 19 tling tur, Fernandez hian Svitolina hi 6-3, 3-6, 7-6 (7-5)-in a hneh a, tournament liana semi-final a thlen vawi khatna a thlen theih nan hian Fernandez hian champion lai Naomi Osaka, 2016 winner Angelique Kerber-te a lo hneh tawh bakah tunah hian Olympic bronze medalist Svitolina a hneh leh a, semi-final-a a hmachhawn leh tur hi US Open khelh meka la dam zinga ranking sang ber, second seed Sabalenka a ni.

Sabalenka hian semi-final thleng tur hian French Open winner Barbora Krejcikova chu 6-1, 6-4-in a hneh ve bawk a ni.

Medvedev hian a vawi khatna atana Grand Slam title lak a tumnaah quarterfinal-ah hian qualifier Botic van de Zandschulp chu 6-3, 6-0, 4-6, 7-5-in a hneh a, semi-final-ah hian world number 15 Felix Auger-Alliassime a hmachhawn leh dawn a, Auger Aliassime hian quarterfinal-ah kum 18 mi, Carlos Alcaraz a hmachhawn a, 6-3, 6-1-a hma a hruai laiin Alcaraz hi a hliam vanga a inhnuhdawh a ngaih avangin Aliassime hian awlsam takin semi-final a thleng ta a ni. Alcaraz hi Open Era hnua US Open men’s last eight thleng thei naupang ber a ni a, third round-ah Greek third seed Stefanos Tsitsipas a vaw tla nghe nghe a ni.