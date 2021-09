World Tourism Day hmang

World Tourism Day nimin (27.9.2021) khan Aizawl Vanapa Hall ah Tourism Minister Robert Romawia Royte hova hman a ni a, Sawrkar Laipui, Ministry of Human Resources Development in kum 2015 aṭanga an lo kalpui, India-a cheng hnam hrang hrang leh state hrang hrang inkara inunauna leh inlaichinna tha siam nana programme an duan – Ek Bharat Shreshta Bharat programme hman a ni bawk a, Minister hian Thenzawl Golf Resort website mipui hmantheihin a tlangzarh nghal a ni.



Robert Romawia Royte chuan Covid hripui avangin mimal, chhungkua, pawl leh Kohhran ten harsatna an tawk nasa a, Sawrkar tan pawh a buaithlak hle a, ngai awh leh hun tur a hriat lova, khawvel pumah hripui avanga tuarnasa chu tourism leh a behchhan industry te an ni a ti a, Mizoram ngei pawh tourism sector behchhana eizawngte an mangangin an tuar hle a ni a ti.



A enkawl Department pahnih Tourism leh Sports & Youth Services-te chu a tuar nasa an nichungin heng Department pahnih ruhrel, hall leh facilities tam takte chu Covid veite enkawlna hmun atana Mizoram pumah hman ṭangkai a ni a, chuvangin harsatna karah chhanchhuahhna thawkin an thawhhlawk hle a, hei hian amah leh Department a thawkte rilru a tihnawm thu a sawi.



Tourism hmasawnna chungchang sawiin Minister chuan Tourism lama hma a sawn theih nan Sawrkar a pawimawh ang bawkin private player te an pawimawh a, hei hi hriatnawn fo a tha a, inpeizawn chunga kal chuan nasa takin tourism thanna tur a thleng thei dawn a ni, a ti.



He hunah hian Tourism Board Vice Chairman TC Pachhungan Standard Operating Procedures for Tourist Lodges/ Hotels tea tlangzarh a. He hunah hian Ek Bharat Shreshtha Bharat hman nghal niin, Ek Bharat Shreshtha Bharat atana Sawrkar laipuiin partner states atana a ruat Bihar leh Tripura aṭangtein an hnam lâmte entir a ni.



Nimin vek khan Tourism Department buatsaih 2nd Batch Tour Guide exam pass chhuak mi 6 hnenah Certificate leh Licence hlan a ni a, World Tourism Day 2021 puala buatsaih Videography leh Sound Track competition lawmman sem a ni a, Videography Competition-ah hian Pakhatna chu Milestone picture a ni a, pahnihna chu BS Picture niin, pathumna chu Chiangtea videography an ni a, Serchhip aṭangin Elisianmawia Sailo leh Vanlalhruaizela (C.Hruaite)-ten consolation prize dawngin, pawisafai ₹40,000 leh certificate an dawng ve ve a ni.