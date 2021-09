Zirlai harsa 50 hnenah mobile phone pe

Thawhlehni (14.9.2021) khan Power Minister R. Lalzirliana chuan a bial Tawi huamchhunga zirna in hrang hranga zirlai harsa 50 te hnenah online class an lak ve thei nan mobile phone a hlan.



Heng zirlai te hnena mobile handset hlanna programme tawite Saitual Joint VC House a neihah thusawiin R. Lalzirliana chuan zirlaite chu mobile an dawn chu ṭangkai taka an zirna ṭha taka an chhunzawm theih nan hmang turin a chah a. Mihring dinhmun chu kan ṭhahnemngaihna te, kan taimakna te avangin a inthlak ṭhin a, dinhmun sang zawka kan chuangkai thei a, kei pawh Tualbung kuthnathawktu fapa niin harsa takin engkim ka sual chhuak a, nangni pawhin ṭha taka in zirlaite in zira, in taimak chuan mi hlawtling tak tak leh khawtlang tan mi chhenfakawm in ni thei tiin a fuih bawk a ni.



Saitual a programme hrang hrang a hman hnuin Minister hian Saitual DC Office sak mek chu a tlawh bawk a ni.