Adviser to Chief Minister C.Lalramzauva chuan nimin chawhnu dar 2 khan Serchhip Khawtetlang Field-a Sports & Youth Service Department hnuaia Pavilion leh Toilet chei ṭhat dan tur a hmunah a en a, hmalak zui zel dan turte a en bawk. Adviser to Chief Minister hi Vanlalrova, MCS Deputy Director, Sports &Yoith Service-in a ṭawiawm a ni.