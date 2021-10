AKAM khârna hun hman rualin Faina Hapta 2021 hawng nghal

Inrinni zing khan Serchhip District Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS, hovin DC Conference Hall, Serchhipah Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) khârna hun leh Cleanliness Week, 2021 (Faina Hapta 2021) hawnna hun hman a ni.

District Bawrhsap chuan AKAM hmalakna chi hrang hrang – bawlhhlawh thliarhran inzirtirna te, faina inelna te, Waste to Art exhibition-te leh a dangte a hlawhtling hlea a hriat thu sawiin, hmalaknate a hlawhtlin theih nana thawktute zawng zawng chungah lawmthu a sawi a ni.

District Bawrhsap chuan kan chenna khawvel hi naktuka kan fate tan pawha chênna tlak hmun thianghlim leh hrisel ni zel tura enkawl a ṭul thu sawiin, chumi tur chuan mitinin mawh an phur tih a sawi a, kan bawlh-hlawh ṭawih theilohote hi khuarei ngaihtuah chunga ûmzui a ṭul hle tih a sawi a, hei vang hian CSR aṭangin plastic hlui hersawmnate ngaihtuah a nih thu leh a ṭul anga ngaihtuah belh zel pawh an tum dawn tih a sawi a, Faina Hapta hman chhoh turah tihtur hrang hrang a la awm a, mawhphurhna neitu zawng zawngte, Head of Offices te, khawtlang hruai-tute chu ṭhahnemngai taka an hma zawna hnate hlen ṭheuh tum turin a chah bawk a ni.

Lallawmzuali, Manager UD&PA chuan report pe-in AKAM chu India ramin hmasawnna chi hrang hrang a neih kum 75 lawmna a nih thu sawiin, hemi lawmna atan hian sawrkar laipui chuan Faina lama hmasawn nan tihtur chi hrang hrang a ruahman tih a sawi a, kumin Cleanliness week thupui atan hian “Faina -Kan in leh a chhehvel aṭangin” tih hman a nih angin Chhungkaw tinin an in leh a vel tifai tura beisei an nih thu leh, SOP zawm chunga vengchhung leh kawng dung tihfai hna-tlangpui neih tura ruahman a nih thu a sawi a, Bawlh-hlawh paihna hmun lova paihte chu dân hmanga man theih niin, dan bawhchhiate chu Rs.200/- chawi tir tur an nih tur thu a sawi a, sawrkar pisa, sumdawnna hmun leh sakhaw hmun hrang hrangah hnatlangpui neih tur a ni dawn a ni.

AKAM puala faina kawnga tiṭha thlannaah VC area fai berah Chanmari Veng VC thlan a ni a, faina kawnga inzirtirna leh hma la ṭha berah Serchhip Hmar Veng VC thlan an ni a, plastic leh a kaihnawih hmanraw hmang tlêm berah Chhiah-tlang North VC thlan an ni bawk a, anni hian lawmpui-na thuziak bakah pawisa fai Rs.5000/- an dawng ṭheuh a, UD&PA hnuaia Sanitation workers hmeichhe hnathawk ṭha berah K.Kapṭhuami thlan niin, mipaah Lalrinngheta thlan a ni bawk a, anni hian Rs.3,000 leh chawimawina thuziak an dawng a, Bawlh-hlawh tihtlem kawnga hmalakna atan Waste to Art Exhibition lawman sem nghal niin, pakhatna R. Lalbiakhluni, pahnihna R. Vanlalfela leh pathumna Lallianchhungi te hnenah khuallian hian lawman a hlan bawk a ni.

He hunah hian Faina thutiam (Swachhta Pledge) chu Chairman Dr. Albert Vanlalliantluanga, DUDO kaihruaina in kalkhawmten an chhiar rual a, lehkhaah hming an ziah hnan a, sawrkar department hotute leh khawtlang hruaitu ṭhenkhat an tel a, C.Laltleipuii, MCS, SDO(S) chuan lawmthu sawiin he hun hi a khar a ni.