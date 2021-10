ASF vanga vawk suatna leh zângnadawmna atan cheng vbc. 58 dil mek

Mizoram sawrkarin African Swine Fever (ASF) vanga vawk suat neitute hnena zangnadawmna pek tur leh vawk suatna senso atana sawkar laipuia cheng vaibelchhe 58 bawr vel a dil mek chu chhanna a la dawng lo a, hetihlai hian ASF vanga vawk ṭhahnemtak thihna thleng mek chu chhiatrupna (calamities)-ah puan thuai a ni dawn.

AH&Vety minister Dr. K.Beichhua sawidanin, ASF vanga vawk suat thu hi amahin central chu hmaichhanah a dawr tawh a, sawrkar laipui aṭanga ṭanpuina dawn tur state matching share 50:50 chu 90:10 tura ngenin, chhânna erawh dawn a la ni lo a, ASF vanga suat ni lo, a thi pangngaite pawh chhiat-rupna (calamities) a puang turin Mizoram sawrkarah hma an la mek tih sawiin, Dr. K.Beichhua chuan vawk thi neitute hnena zangnadawmna chu State Disaster Manangement Response Fund guideline awmsa angin pek an nih tur thu a sawi.

Mizoram Pig Farmers Association chuan tunhnai khan Chief Minister Zoramthanga chu hmuin state pawn aṭanga vawk lakluh a khap chu hlip turin an ngen a, vawiin hian CM hoa official-te nen sawi tur a ni.

October 1, 2021 thleng khan ASF vangin Mizoram-ah vawk 28,769 a thi tawh a, khua/veng 269-ah ASF a leng tih finfiah a ni. AH & Vety-in report an dawn chinah, ASF infected area-ah Vawk 10,150 suat a ni tawh a, ASF lenna nia rinhlelh khua/veng 7-ah vawk 190 suat tawh nen a vaia Mizorama vawk suat tawh chu 10,340 a ni.

Vawk note indaihlohna a nasa ASF lenlai a nih vangin lakluh khap a la ni a, mithiamten a him an tih hunah Vawk hrisel lalut turin ruahmanna an siam ang.

Lakluh theih hunah Vairengte velah emaw quarantine station siam a him hnuah vawk vulhtute chan theih tura ruahmanna siam chungchangte ngaihtuah mek a ni.