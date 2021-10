Budget tharah SEDP tihhlawhtlina kalpui ngei kan tum:Dr. Thangtea

MNF Adviser, Health Minister ni bawk Dr.R.Lalthangliana chuan Budget thar lo awm turah chuan SEDP lam hawia kalin, tihhlawhtlina kalpui ngei kan tum mek a ni, a ti.

Nimin khan Dr. R.Lalthangliana chuan Lungdai khawtlang hruaitute, N.Chaltlang VC-1 & VC-II leh khawtlang hruaitute, Bukpui, Lungmuat, Nisapui, Serkhan, Zanlawn leh Hortoki-ah khawtlang hruaitute nen inkawmhona an nei a, heng hmunahte hian Dr.R.Lalthangliana chuan thusawiin, Nimin lawka Party Leader pakhat chuan ‘SEDP an sem dawn lo’ a ti tih ka lo hria a. SEDP pawh a theih chen chenah hma kan la zel ang. Budget thar lo awm turah chuan SEDP lam hawia kalin, tihhlawhtlina kalpui ngei kan tum mek a ni, a ti a, “Covid-in hun engemaw chen min tihbuai hnuah a kiam ve mek zel kan beisei a, hma kan la zel dawn a ni. Kumthar aṭang chuan Covid-a kan sum hmante pawh a ziaawm tawhin kan ring a, khawl tharte pawh kan lei zo thawkhat tawh a ni,” a ti a, “Congress sawrkar kum 10 chhungin an hna thawh loh engemaw zat chu kan sawrkar hun reilote chhungin kan thawk hman tawh a ni,” a ti bawk.