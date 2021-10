Bungtlang S leh Chawngte RD Block tan NEC atangin cheng vbc. 5 ve ve ruahman

Rural Development block hnufual deuhte tihhmasawnna tur ruahmanna hnuaia Lawngtlai District chhunga rural development block pahnih – Bungtlang ‘S’ leh Chawngte RD Block tan North Eastern Council (NEC) aṭangin cheng vaibelchhe 5 ve ve leh identified village tan cheng vaibelchhe 2 ruahman a ni a, hemi atana Block Development Plan siam tur chungchangah nimin khan Lawngtlai Bawrhsap Dr Andrew H. Vanlaldika hovin a office chamber-ah ṭhutkhawm a ni.

Chairman Dr Andrew H. Vanlaldika chuan NEC atanga Lawngtlai District chhunga block pahnih tihhmasawnna tur ruahmanna awm chu lawmawm a tih thu sawiin, hemi atana hma lak tul zualna laite sawi ho tura thutkhawm koh a nih thu a sawi a. Hei bakah hian development of identified village hnuaia hma lakna atan Bungtlang ‘S’ chu thlan a ni bawk tih sawiin, hemi atana line department-te chu ngun taka ngaihtuahna seng turin a chah a ni.

He hunah hian line department hrang hrang – health department, education department, ICDS leh BDO te telin, hma lak tulna lai hrang hrang sawi ho a ni a. Line department-te chu an hnuaia hma lakna tur rawtna siam a, identified village tan ni 21.10.2021 hma leh block tan ni 27.10.2021 hmaa DC office-ah concept paper theh lut tura tih an ni a. Hemi atang hian DPR siamin, Planning Department kal tlanga theh luh ve leh tur a ni