Catholic hmeichhiaten raltlante hnena pek tur tanpuina Sub-Hqrs. YMA an hlân

Nimin khan Catholic Hmeichhe Pawl, Asumption Parish Serchhip chuan Myanmar raltlan-te hnena pek tur ṭanpuina thilpek chi hrang hrang Sub-Hqrs. YMA, Serchhip hnenah an hlân.

Catholic hmeichhe pawlte hian an thurel bawhzuiin, an bial chhung kohhran tinah Myanmar raltlante ṭanpuina tur hi thawhkhawm nise tiin an rel a, kohhran hrang hrang aṭanga Catholic hmeichhe pawlte thawhkhawm aṭang-in, thawmhnaw leh mutbu engemawzat bakah pawi-safaite thawhkhawmin, pawisafai an thawh tlingkhawm aṭang hian Buhfai bag 7, dal bag 2, chini bag 2 leh tel case hnih an lei a, heng bakah hian damdawi chi hrang hrang – nachhawkna, Vitamin C, pumpui chakna bakah Vitamin B Complex-te a tel bawk a ni.

Catholic hmeichhe pawlte hian nimin khan Asumption Church kawtah Sub-Hqrs. YMA kutah hian an hlan a, Father Henry Laldinmawia, Asst. Parish Priest chuan hunserh hmangin, Catholic hmei-chhe aiawhin an chairman Teresa Lalawmpuii chuan Sub Hqrs YMA hnenah thilpekte hi a hlan a, OB dangte an tel bawk a, Sub Hqrs YMA aiawhin Lalram-mawia, Vice President, PC Vanlalluna, Asst. Secretary, C.Lalrammuana Treasurer bakah R.Chalhmingliana, SEC member-te’n thilpek hi a dawng a ni.