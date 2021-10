Champhai District Hospital-a hman tur RT-PCR khawl hlân

UNICEF-in ICMR kaltlanga Mizoram sawrkara RT-PCR khawl a pêk chu Cham-phai District Hospital-a hman turin nimin zing khan Law & Judicial Minister TJ Lalnun-tluanga, Champhai South bialtu MLA chuan District Hospital hotute kutah a hlan.

RT-PCR inhlanna puala inkhawm Doctors’ Lounge, District Hospital Champhaia buatsaihah TJ Lalnuntluanga chuan RT-PCR khawl Champhaia bun a nih theihna tura Chief Minister leh Health Minister-te hmalaknaah lawmthu a sawi a, a nihna tur ang taka khawl bunfel turin khawl mai piah lamah ṭul leh bawhzui turte a awm nual a, mithiamte leh khawtlang hruaitute nena inrawn chunga lungrual taka hmalak tlan zel a ngai a ni, a ti a, inrawnkhawmna leh sawihona ṭha tak neia District tana khawl chhawrnahawm leh ṭangkai tak tur bun a nih ngei a beisei thu sawiin, RT-PCR khawl chu DMS leh CMO Champhaite kutah a hlan nghal a ni.

He hun hi Dr. Zatluanga, DMS kaihhruaiah hian Ramthanmawia, MLA, Vice Chairman, Bamboo Link Road Board pawhin thu a sawi a ni.

Hemi hnu hian khawl thar bunfel a nih theihna atana hmalakna tur leh ṭul angte H&FW thawktute leh NGO hruaitute an sawipui a, khawl bun lailawkna tur atana ruat Eye Ward building leh tuna TrueNat khawl bunna leh hnathawh mekna hmun, nakin lawka RT PCR khawl bun nghehna tura ruat hmunhmate enfiah niin, hmalak dan turte sawiho a, a ṭul angte buaipui turin H&FW Department hotute leh Engineer-te ruat an ni a, hemi hnu hian PM CARES Fund aṭanga dawn PSA Oxygen Plant, Eye Ward building ground floor a bunfel chu an tlawh bawk.

Sawrkar thuchhuah tarlan danin, kumin August ni 1, 2021 khan ICMR chuan UNICEF kaltlangin Champhai District Hospital-ah RT PCR khawl an dah tur thu District Hospital Champhai a rawn hriattir a, September ni 25, 2021 khan UNICEF kaltlanga dawn tur RT-PCR khawl 4 zinga 3 te chuan ZMC an rawn thleng a, khawlah a dawngtu tur inbel sa vek niin, ZMC a mi tur 2 leh Lunglei District Hospital a mi tur 1-te an ni a, Champhai District Hospital-a dah tur a tih fel vek tawh chu AIIMS, New Delhi-a an RT-PCR khawl a kan chhiat thut avangin AIIMS-ah an pe ta thung a, hetiang a nih tak avang hian ZMC-a dah tur zinga pakhat chu Champhaia dah turin a company Bio RAD representative-te zuk hriattir an ni a, anni rem tihna thlapin September ni 29, 2021 khan Champhai District Bialtu MLA te chuan ZMC aṭangin an la chhuak a, nimin khan District Hospital Champhaia phurh thlena hman tura hlan a ni ta a ni.