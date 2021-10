Chanchinthar lawrkhawm (11.10.2021)

Ni 2 chhungin hri kai 71 hmuh belh

Ni 2 chhungin Serchhip District-ah Covid-19 hri kai mi 71 hmuh belh leh an ni a, Inrinni khan hri kai 33 hmuh belh niin, nimin khan mi 38 hmuh belh leh an ni a, hengte nen hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 2859 an tling ta a, hetihlai hian nimin khan hrikai enkawlna hmun aṭangin mi 40 leh Inrinni khan mi 45 chhuahtir leh niin, hengte nen hian mi 2314-te chuan hri kai enkawlna hmun an chhuahsan tawh a, hri kai hmuhchhuah boral mi 6 an ni tling tawh a, tunah hian enkawl lai mi 538 an la awm mek a ni.

BCM bial rorel inkhawm nei

Baptist Church of Mzoram chuan kar kalta Nilaini aṭang khan Bial Rorel Inkhawm kalpuiin Baptist Mipa Pawl (BMP), Baptist Kohhran Hmeichhe Pawl (BKHP) leh Ṭhalai Kristian Pawl (TKP)-ten a hran ṭheuha Rorelna hun an hman hnuah Inrinni khan Kohhran Bial Rorel Inkhawm neih a ni leh a ni. BCM Serchhip Bial Rorel Inkhawmpui chu BCM Biak In, Moria (Darnam Veng)-ah neih niin New Serchhip Bial in New Serchhip Biak In-ah Rorelna hi an nei bawk a ni.

MJA member-ten Faina hnatlang nei

Ram pum huapa faina leh thianghlimna beihpui thlaka hmalakna kal mekah Mizoram Journalists’ Association General Headquarters pawhin he hmalakna hi a thlawpin a ṭawiawm ve a ni tih lantirin Inrinni khan an office – Aizawl Press Club building leh a chhehvel tifaiin member-te an hnatlang.